L'Ue acquista altre 300 milioni di dosi del vaccino Pfizer-BioNTech

Con il nuovo accordo Bruxelles supera gli Stati Uniti nella fornitura di vaccini dell'azienda tedesca. Sulla Germania: “A nessuno stato membro è permesso di negoziare in parallelo o avere un contratto in parallelo", ha detto Von der Leyen

La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha annunciato l'acquisto di altre 300 milioni di dosi del vaccino Pfizer-BioNTech, che dovrebbero permettere di mettersi alle spalle le polemiche sui ritardi negli approvvigionamenti e sui negoziati paralleli condotto dalla Germania e da altri stati membri. “Abbiamo concordato con Pfizer-BioNTech di estendere il contratto: possiamo comprare un totale di altre 300 milioni di dosi”, ha detto von der Leyen in una conferenza stampa: questo permetterà all'Ue di acquistare fino a 600 milioni di dosi di questo vaccino”. La presidente della Commissione ha spiegato che le capacità di produzione di Pizer-BioNTech sono state rafforzate grazie agli investimenti dell'Ue e ai prestiti della Banca europea per gli investimenti. Von der Leyen ha anche ricordato che complessivamente la Commissione ha firmato 6 contratti per la fornitura di dosi. “Se tutti questi contratti si concretizzano, avremo alla fine più di 2 miliardi di dosi. Il portafoglio che abbiamo è enorme”, ha detto von der Leyen.

