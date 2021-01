Tutta Italia zona gialla rafforzata, a scuola dall'11. Ecco il nuovo decreto

Che la data del 7 gennaio non sarebbe stata quella dell’effettiva riapertura delle scuole erano in molti a sospettarlo. E nella notte è arrivata la conferma del governo: solo elementari e medie torneranno tra i banchi da giovedì, mentre le scuole superiori riprenderanno da lunedì e al 50 per cento della presenza, il resto in DAD. Il quadro è tracciato nel nuovo decreto varato dall’esecutivo, che introduce anche le misure restrittive in vigore dal 7 al 15 gennaio. Ma sono diverse le regioni che sulla scuola si muoveranno in autonomia: in Sardegna gli studenti medi torneranno in classe il 15; in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Marche le aule resteranno vuote fino a fine gennaio mentre in Campania si tornerà sì l’11, ma con gradualità rispetto al 50 per cento degli studenti in presenza.

Pubblicità

Pubblicità