Proposte per una odontoiatria pubblica che funzioni davvero

Perché negli ospedali lombardi si è scelto di demandare l’attività odontoiatrica in outsourcing? Le motivazioni sono diverse e complesse ma tra le principali ci sono i costi economici sicuramente importanti che un reparto di odontoiatria deve coprire. La qualità del risultato non è infatti solo frutto di un’accurata diagnosi e di un accurato piano terapeutico ma anche dell’utilizzo di una costosa tecnologia (oggi digitale per la stragrande parte) e di una merceologia con materiali di prima qualità a garanzia di un risultato che deve mantenersi nel tempo.



La sanità pubblica sembra quindi aver ritenuto tali costi eccessivi e non sostenibili e ha quindi scelto, evidentemente per evitare di farli pagare direttamente a prezzo pieno ai cittadini (scelta questa non sostenibile dal punto di vista sociale e politico), di appaltare nella maggior parte dei casi a società terze, come detto in precedenza, senza effettuare nessun tipo di controllo.



