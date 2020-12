Investire su ricerca biomedica e sperimentazione

Quella che stiamo vivendo potrebbe diventare, anche se sembra paradossale dirlo, una stagione straordinaria, ma perché questo accada è necessario superare i confini dell’immediatezza e provare ad avere una visione sul futuro. Sembra strano parlare di futuro in un momento come quello che tutto il mondo sta vivendo, eppure è proprio lì che si deve guardare, e farlo con i giusti mezzi. Next Generation EU è il progetto dell’Unione Europea che prevede lo stanziamento di un fondo per contrastare il grave impatto che i paesi stanno subendo a causa del Covid. Se ne sente parlare molto in queste settimane in chiave economica, ma è importante comprendere come Next generation EU sia anche lo strumento che potrebbe creare una nuova visione per l’Italia, dell’Italia, inserita in un contesto europeo nel quale si stanno ridisegnando spazi geopolitici e commerciali, nel quale le persone vanno rimesse al centro, ed è importante pensare al futuro anche ridisegnando il sistema salute affinché possa esserne assicurato il valore universalistico.

