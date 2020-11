“Il Covid insegna l'importanza della ricerca, l'Europa non tagli i fondi”. Parla Bourguignon (Erc)

“Il minore impegno sulla ricerca di frontiera rischiamo di pagarlo a caro prezzo in futuro, quando ci sarà un’altra crisi che nessuno sa quando arriverà né come affrontare. È forse qualcosa difficile da comprendere in questo momento in cui siamo impegnati a risolvere i problemi di oggi o al massimo di domani, ma verranno anche altri giorni dopo”. Il matematico francese Jean-Pierre Bourguignon, dopo l’infelice passaggio del prof. Mauro Ferrari, è diventato presidente ad interim del Consiglio europeo della ricerca (Erc), l’agenzia dell’Unione europea dedicata al supporto della ricerca di frontiera nelle varie discipline scientifiche. E chiede ai leader europei di destinare un maggiore impegno economico sulla ricerca di base, quella più lungimirante che magari non sembra avere immediate ricadute concrete, “perché abbiamo bisogno di guardare al lungo termine e non solo ai problemi odierni”, dice al Foglio Bourguignon.

