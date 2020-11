Il piano italiano per distribuire il vaccino anti Covid ha dimenticato la logistica

Il ministero della Salute è al lavoro per la distribuzione del farmaco anti Covid, ma al Mit il tavolo con gli operatori del settore non si è mai tenuto. Senza un piano nazionale il rischio è che accada quello che è successo in questi mesi con i vaccini anti influenzali: disponibili sul mercato ma introvabili in farmacia. L'appello delle associazioni di categoria

Il ministero della Salute, ha detto il presidente del Consiglio la scorsa settimana, è già a lavoro su un piano operativo per la distribuzione dei vaccini, di cui però non sono stati condivisi altri dettagli, neppure con chi la distribuzione dovrebbe poi effettuarla. Se si tiene conto anche dell’importazione, dello stoccaggio e del trasporto, oltre che della somministrazione, non si può escludere il ruolo che avranno gli operatori della logistica, che però al momento non sono stati convocati neppure per una ricognizione dei servizi che sono in grado di offrire.

