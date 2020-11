Un piano per il vaccino

Il presidente del Consiglio ha dichiarato in Senato che il ministero della Salute sta lavorando a un piano operativo per la distribuzione del vaccino contro il Covid-19. Meno male, ma vorremmo saperne di più. Vista la gestione fallimentare della distribuzione dei vaccini contro influenza e pneumococco da parte di molte regioni, non è ridondante interrogarsi su come sarà organizzata la distribuzione di questo vaccino, dalla cui tempestiva disponibilità dipenderà la sopravvivenza fisica ed economica di molte persone.

Pubblicità

Pubblicità