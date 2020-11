Il tweet di Toti sugli anziani "non indispensabili" è un errore ma servono misure specifiche per tutelarli

Convivere con Covid-19. I dati dimostrano che i morti sono soprattutto anziani. Occorrere pensare a corse differenziate nei trasporti, orari di accesso separati nei negozi, didattica a distanza per insegnati di età elevata

"Il tweet di Toti", dice il direttore del Foglio Claudio Cerasa ospite di RaiNews24, "è improponibile, per l'uso dei termini e per la modalità di ragionamento".

Per quanto ci addolori ogni singola vittima del #Covid19, dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 decessi della #Liguria, 22 erano pazienti molto anziani. Persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese che vanno però tutelate. — Giovanni Toti (@GiovanniToti) November 1, 2020

Altra questione è ragionare su un'idea proposta anche dal Foglio occorre pensare a misure ad hoc per tutelare gli anziani nella pandemia. Offrendo anche vie alternative per poter convivere con il Covid-19. Un ragionamento che parte da un dato: in Italia, su oltre 37 mila morti per Covid-19, solo 409 avevano meno di 50 anni e solo 19 meno di tre anni. La malattia ha un impatto diverso a seconda dell'età. Cosa vuol dire, che proponiamo di segregare a casa gli anziani? Certo che no. Significa invece pensare a misure specifiche per tutelarli: corse differenziate nei trasporti, orari di accesso separati nei negozi, didattica a distanza per insegnati di età elevata.