Ecco chi sono i Nobel per la medicina 2020

Come da consuetudine, con l'assegnazione di quello per la medicina, inizia oggi la settimana in cui conosceremo i vincitori dei premi Nobel per il 2020. Il premio per la fisiologia e la medicina di quest'anno va ai tre scienziati"per la". L'annuncio è statodato come da tradizione dal Karolinska Institutet di Stoccolma in Svezia, in diretta via Internet e social network.Il premio per la medicina assume quest'anno un significato particolare a causa della pandemia di coronavirus, che ha evidenziato l'importanza che la ricerca medica ha per le società e le economie di tutto il mondo. I vincitori, tuttavia, non sono direttamente coinvolti nella ricerca sul nuovo virus: come naturale, il premio va solitamente a scoperte fatte molti anni o addirittura decenni fa. Spesso l'Assemblea del Nobel assegna il riconoscimento a chi ha sviluppato la scienza di base che ha gettato le fondamenta per applicazioni pratiche oggi di uso comune. Accade spesso che diversi scienziati che hanno lavorato nello stesso campo condividano il premio.Il riconoscimento è salito a 10 milioni di corone svedesi, al cambio odierno circa 950mila euro.L'anno scorso, lo scienziato britannico Peter Ratcliffe e gli americani William Kaelin e Gregg Semenza hanno ricevuto il premio per aver scoperto i dettagli di come le cellule del corpo percepiscono e reagiscono a bassi livelli di ossigeno.Questa che è inziata oggi è la cosiddetta "settimana del Nobel": gli altri premi che verranno assegnati nei prossimi giorni riguardano lavori eccezionali nei campi della fisica, della chimica, della letteratura, della pace e dell'economia.