Vaccini per l'influenza e mascherine obbligatorie. Così il Lazio cerca di tenere sotto controllo il virus

“Se l’indice R con t salirà sopra l’1 sarà necessario introdurre l’obbligo di mascherine anche all’aperto”, spiegava giorni fa l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato. Detto, fatto. Ieri l’indice R con t ha superato la fatidica soglia, progredendo fino a 1,09, mentre i ricoveri in Lazio sono saliti a 706, con 47 persone in terapia intensiva (a fronte di oltre 200 posti disponibili), e un’incidenza passata in tre settimane da 10,6 a 18,6 nuovi casi ogni 100mila abitanti, con 25 nuovi focolai. E così, questa mattina, il governatore della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato un’ordinanza che ha stabilito il nuovo obbligo: “È una misura di prevenzione per evitare di dovere prendere in futuro nuovi provvedimenti più invasivi, che non vogliamo adottare”, ha spiegato Zingaretti nel corso di una conferenza stampa all’Istituto Spallanzani. Dall’obbligo saranno esclusi i bambini sotto i 6 anni, chi fa l'attività motoria (compresi gli sport di contatto) e chi ha patologie per cui non può indossare la mascherina. Chi non rispetterà l’obbligo sarà sanzionato con una multa compresa tra i 400 e i 3mila euro. Il Lazio si aggiunge dunque a Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna, regioni che avevano già introdotto l’obbligo della mascherina anche all’aperto. E non è escluso che la misura possa diventare regola nazionale. Proprio mentre Zingaretti illustrava allo Spallanzani la sua ordinanza, a Bari la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa spiegava: “Molti presidenti di Regione stanno andando in questa direzione. Il Governo valuta settimana per settimana e non è da escludere un provvedimento nazionale”.

