Nel Lazio arriva l'obbligo di mascherine all'aperto

L'ufficialità del provvedimento restrittivo è arrivata questa mattina dall'assessore D'Amato

E' stata firmata in mattinata l'ordinanza della Regione Lazio che impone l'obbligo, dalla giornata di sabato 3 ottobre, di indossare la mascherina anche all'aperto. L'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato ha chiarito che l'obbligo varrà per tutti tranne che per i bambini sotto i 6 anni e per chi pratica sport all'aperto. L'ipotesi era stata paventata negli ultimi giorni dopo il rialzo della curva dei contagi. Nella sola giornata di ieri se ne sono contati altri 265.

Sempre nella giornata di oggi il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha reso noto che dal 15 ottobre sarà possibile acquistare dosi di vaccino antinfluenzale direttamente nelle farmacie.