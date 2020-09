Lode agli interferoni

Esistono momenti in cui, finalmente, la ricerca scientifica fa un po’ di luce su alcune questioni che ci stanno particolarmente a cuore. Uno di quei momenti è arrivato ieri, con ben due lavori pubblicati simultaneamente sulla rivista Science i quali danno una prima risposta alla seguente domanda: perché una minoranza di persone sviluppa una patologia molto grave, una volta infettata da Sars-CoV-2? La risposta, per quasi il 14 per cento dei casi gravi, è nella cattiva regolazione di una famiglia di molecole, al centro della reazione immune al virus: gli interferoni. Si tratta di proteine solubili prodotte dai tessuti e dai globuli bianchi che, durante un’infezione virale, sono in grado di aumentare la risposta dei linfociti T e dei macrofagi, inibire la replicazione virale nelle cellule infette, bloccare la propagazione del virus a cellule adiacenti. Il gruppo del professor Jean-Laurent Casanova, diviso tra la Rockefeller University di New York e l’ospedale Necker di Parigi, ha innanzitutto confrontato il Dna di 659 pazienti a rischio di morte per polmonite Covid-19 con quello di 534 soggetti con sintomi moderati o asintomatici. E’ emerso che 13 geni noti per predisporre all’influenza virale sono pure coinvolti selettivamente nel provocare risposta grave a Sars-CoV-2; tutti questi geni controllano la produzione di interferone 1, e in particolare nel 3,5 per cento dei pazienti con malattia Covid-19 grave si trova che uno o più di questi geni sono mutati, perdendo le loro funzioni e causando quindi una diminuzione del livello di interferone 1 in risposta a Sars-CoV-2. Inoltre, in un secondo lavoro, confrontando campioni ematici di 663 soggetti con malattia lieve o asintomatica con quelli di 987 soggetti con forme gravi di Covid-19, in circa il 10 per cento dei casi si è trovato nel sangue di questi ultimi una forte quantità di anticorpi contro interferone 1, che sequestravano questa molecola e, in vitro, le impedivano di esercitare la sua attività antivirale.

