Il Covid a Palermo sta intaccando tutti i servizi della città

Fosse solo per la spazzatura che ammorba Palermo si potrebbe tamponare la situazione aggiornando il kit del cittadino: mascherina, gel igienizzante e molletta per turarsi il naso quando si esce di casa. Ma la situazione è molto più complessa. C'è un spettro che si aggira nei palazzi comunali e regionali. Palermo si candida per una nuova sperimentazione, quella sui danni imprevedibili (?) da Coronavirus. Prove tecniche di caos per la stagione autunno-inverno. Ciò che sta succedendo in Sicilia dimostra quanto sia in salita la strada verso la normalità.

Alla Rap, la società che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti in città (che ad onor del vero pulita non lo era neanche prima del Covid, ma questa è un'altra storia), ci sono tredici operai positivi. Si è sviluppato un focolaio che ha mandato in quarantena la metà del personale. I turni della raccolta sono saltati. Risultato: due tonnellate e mezzo di mondezza accatastata per le strade in pochi giorni.

