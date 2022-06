Poche parole e tanti fatti: Draghi e l'Italia dettano la linea sull'Ucraina

Lo status di paese candidato per Kyiv era stato proposto dal premier italiano tre settimane fa, ma non aveva raccolto consensi. Venerdì è stato approvato dalla Commissione europea. E’ il metodo di Draghi: non occultare le difficoltà, ma insistere con argomenti, incontri, ragionamenti, fino a persuadere gli interlocutori

Mario Draghi, nel viaggio a Kyiv, ha giocato un ruolo di punta, spingendo i suoi colleghi francese e tedesco ad accettare la sua proposta di accelerare la procedura per l’ammissione dell’Ucraina nell’Unione europea. Non ha vantato alcun successo, ha lasciato parlare i fatti, che però sono eloquenti di per sé. Solo tre settimane fa la stessa proposta italiana era isolata, Draghi al termine del Consiglio europeo aveva ammesso che “lo status di paese candidato per l’Ucraina trova l’obiezione di quasi tutti i grandi stati dell’Ue, tutti direi, esclusa l’Italia”. E’ il metodo di Draghi: non occultare le difficoltà, ma insistere con argomenti, incontri, ragionamenti, fino a persuadere gli interlocutori, come la mitica goccia che scava la roccia.