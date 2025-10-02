Argenti, foglie, lumi di candela e cene d'autore da Buccellati fino a Trastevere

Roma festeggia la maison nella sua storica boutique in Via dei Condotti. Poi di corsa alla Festa d’autunno organizzata da Benedetta Lignani Marchesani per 200 ospiti al ristorante Ai Bozzi

Da 100 anni, la maison Buccellati continua a scolpire la luce. Roma la festeggia nella sua storica boutique in Via dei Condotti, aperta nel 1925 da Mario Buccellati, simbolo di un’eleganza senza tempo. Tra foglie, altre creazioni e un’insegna storica (a Barocchino), è una piccola cattedrale dell’artigianato italiano, un tesoro culturale dove la bellezza non è mai stata una moda passeggera. La spilla Magnolia, disegnata da Andrea Buccellati, è già cult per la gioia del Ceo Nicolas Luchsinger e non solo.

Poi di corsa alla Festa d’autunno organizzata da Benedetta Lignani Marchesani per 200 ospiti al ristorante Ai Bozzi nel cuore di Trastevere, un posto elegante, autentico e di alta qualità grazie al savoir faire di Giovanni Mercuri e del suo staff: Hanif, Edoardo, Roberto e Tommaso. Unici! Ai tavoli, impreziositi da foglie e candele, prosciutto, risotto e altre bontà create dalla chef Chiara Turchetti, apprezzate da Antonio Monfreda – che lì è di casa, autore di Tuscan Rooms, (Cabana e Rizzoli edizioni), un’ode all’interiorità toscana – dall’architetto Claudio Lazzarini, Caterina Valente dell’Hotel Locarno, Maria Angeli e Rita Mannella, ex ambasciatrice, oggi designer di Venus In Pyjamas, che chic! Drink con Lorenzo Ambrogio e poi DJ set by Betta Sforza, toute la nuit.



