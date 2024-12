Il presidente Rocca incontra il coordinatore laziale di FI (che continua a cercare spazio)

Forza Italia vorrebbe da tempo che fossero riequilibrati alcuni spazi occupati dalla Lega: il governatore della regione ha ribadito la centralità del partito di Tajani nell'agenda di governo laziale

La storia infinita, ma non nel senso del personaggio che ha dato il nome alla festa di Fratelli d’Italia appena conclusa a Roma, Atreju. Storia infinita di una giunta sull’orlo della crisi, e non da oggi. Accade infatti, nel Lazio, che la compagine guidata per il centrodestra da Francesco Rocca attraversi una fase di stallo, non alla messicana ma quasi (motivo: Forza Italia, partito in crescita, vorrebbe da tempo che fossero riequilibrati, per così dire, alcuni spazi occupati dalla Lega, in calo). E ieri il coordinatore regionale azzurro Stefano Fazzone ha incontrato il presidente della Regione, il quale ha ribadito la “centralità” di FI e delle altre forze politiche di maggioranza nell’agenda di governo laziale. Come dire: tutto e niente? Fatto sta che, nel corso dell’incontro (definito dal lato della presidenza di “confronto e riflessione”) sono state definite le priorità dell’azione amministrativa e legislativa, “nella consapevolezza delle grandi attese che i territori ripongono nella giunta Rocca, e nella certezza di proseguire il percorso di riforme avviato sin dall’inizio della legislatura, con il supporto di tutta la squadra di governo e di tutte le forze di maggioranza”.

E però, sotto l’unità di intenti, e al di là delle dichiarazioni di Rocca sull’intenzione di riformare lo statuto della Regione per arrivare all’istituzione della figura dei sottosegretari, questione che potrebbe contribuire, aumentando per così dire le posizioni disponibili, ad alleviare le tensioni nella maggioranza, il tema “equilibri e spazi” resta centrale, tanto che il capogruppo di FI Giorgio Simeoni, con una lettera firmata dai consiglieri regionali forzisti, ribadisce che il gruppo di FI non vuole perdere armonia al suo interno e nei confronti dei colleghi di maggioranza, e, è il concetto, se non si vuole che il partito perda di credibilità agli occhi dei suoi quadri, bisogna tenere il punto con gli alleati, con il rilancio della proposta di un terzo assessorato per Forza Italia, dando spazio, nella giunta guidata da Rocca, ad almeno uno dei componenti azzurri, in rappresentanza del gruppo. Forza Italia, è il punto, è indispensabile per la coalizione nel consiglio regionale del Lazio. Le trattative sono in corso da mesi, e c’è chi, in consiglio regionale, punta direttamente al confronto con il segretario nazionale Antonio Tajani, pur nel rispetto dei ruoli nazionali e regionali.