Agricoltori in marcia verso la Regione Lazio: cronache da un idillio rotto a destra

Coldiretti chiede al presidente Rocca di intervenire per risolvere la cosiddetta crisi del latte di bufala e di altri flagelli che preoccupano il settore

Arriveranno in massa a Roma il prossimo 19 novembre, sotto la sede della Regione Lazio: circa quattromila agricoltori Coldiretti con trattori, mucche, pecore, in nome della cosiddetta crisi del latte di bufala e di altri flagelli che preoccupano il settore, dal calo di oltre il cinquanta per cento delle nocciole alle pecore sbranate dai lupi (con perdite che arrivano fino a 250 mila capi e con i pastori costretti a dormire in macchina per cercare di evitare gli attacchi al bestiame). Quanto al suddetto latte di bufala, quello che arriva congelato dall’estero per essere poi utilizzato per realizzare le mozzarelle con il fusore, il dramma è il crollo dei prezzi. Tanti problemi per un solo autunno, in un settore coccolato tradizionalmente dalla destra. E dunque, già a settembre, Coldiretti Lazio ha chiesto all’assessore regionale all’Agricoltura (e al Bilancio) di FdI Giancarlo Righini di aprire un tavolo per discutere di come salvare l’agricoltura nella Regione. Due mesi dopo, il grido si è fatto più forte: nessun aiuto da parte della Regione, è il j’accuse. Ed è una denuncia che viene a rompere il sodalizio tra Fratelli d’Italia (area Lollobrigida, ministro che con l’assessore ha un dialogo costante) e gli agricoltori laziali. “Siamo pronti alla mobilitazione”, ha detto infatti il presidente di Coldiretti Lazio David Granieri: “Continuiamo da mesi a sollecitare l’assessore competente affinché affronti le numerose problematiche che affliggono il mondo agricolo, ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Ecco perché chiediamo l’intervento del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. La situazione per i nostri agricoltori è drammatica, con cali della produzione che non arrivano a coprire neanche i costi”. La richiesta, intanto, è di quindici milioni di euro da destinare agli allevatori, ma in generale la battaglia va avanti da mesi, anche a suon di esposti. Ed ecco che il governatore Rocca, già di suo gravato da maretta in giunta (in area Forza Italia), si trova a dover gestire la crisi in un settore cruciale per l’agricoltura locale (600 allevamenti e più di 91 mila capi di bestiame). “Grande bufala”, è, non per niente, la sottolineatura sarcastica che arriva dall’opposizione dem.