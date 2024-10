Piove e la metro B rimane senza elettricità. Migliaia in strada

Il guasto avvenuto nel tardo pomeriggio ha interrotto l'intera linea. In una nota Atac spiega: "Il servizio sulla metro B/B1 è momentaneamente sostituito da bus a causa di mancanza di alimentazione elettrica dovuta alle avverse condizioni meteo"

A sessantadue giorni dal Giubileo – evento per cui sono previsti 30 milioni di pellegrini in un anno – ancora una volta, la metro di Roma resta senza corrente elettrica. A inizio luglio era stata la linea A a rimanere ferma per mezza mattinata a causa di un guasto agli impianti di distribuzione dell’energia. Questa volta invece è toccato alla metro B. Tutto accade nel tardo pomeriggio, intorno alle 19, piena ora di punta. Risultato? Migliaia di pendolari e turisti costretti a uscire dalle stazioni della metro e a riversarsi per le strade inzuppate dalla pioggia che non ha dato tregua per tutto il giorno alla ricerca disperata dei bus sostitutivi. Troppo pieni per ospitare tutti quanti. Tutto senza un’indicazione, se non per i più scafati tra gli utenti delle metro, sempre pronti, nella giungla urbana della mobilità capitolina, all’eventualità del “sostitutivo”. A Roma vale ancora la selezione naturale. La fa l’Atac.

Metro B sostituita da bus per mancanza alimentazione elettrica

Il servizio metro B/B1 è al momento svolto da bus per mancanza di energia elettrica dovuta ad avverse condizioni meteo.

si sta intervenendo per ripristinare la circolazione.

Per aggiornamenti: https://t.co/98zeBEZJXa — Roma Mobilità (@romamobilita) October 23, 2024

Secondo la municipalizzata sarebbe stata proprio la pioggia a causare il guasto. In una nota senza pudore diramata dall’azienda si legge: “Il servizio sulla metro B/B1 è momentaneamente sostituito da bus a causa di mancanza di alimentazione elettrica dovuta alle avverse condizioni meteo. I tecnici stanno intervenendo per riverificare le protezioni elettriche intervenute e ripristinare la circolazione”. Si spera che durante l’Anno santo ci sia bel tempo.