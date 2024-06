Il Papa va dal sindaco Roberto Gualtieri

Lunedì prossimo alle ore 9 il Pontefice farà una visita ufficiale in Campidoglio, con tanto di doni e squilli di tromba

Lunedì prossimo, di primo mattino, il Papa si recherà in Campidoglio, a Roma. Alle 9.00 sarà accolto dal sindaco Roberto Gualtieri, quindi entrerà nel Tabularium e sosterà al primo arco che si affaccia sul Foro romano. Di seguito, l’incontro privato con il sindaco. Alle 9.45, nella Sala delle Bandiere, Francesco firmerà il Libro d’Oro capitolino. Alle 9.50, in Aula Giulio Cesare, l’incontro con i consiglieri, gli assessori e le autorità invitate. Quindi, l’intervento del Pontefice, cui seguirà lo scambio dei doni.



Intervento da seguire con attenzione, sono previsti accenni e valutazioni in vista del Giubileo ormai prossimo venturo. Per quanto riguarda i doni, il sindaco donerà al Papa la medaglia d’argento a ricordo della visita e un documento di istituzione di alcune iniziative sociali. Francesco lascerà in dono al Comune un mosaico raffigurante l’Arco di Tito, al sindaco un trittico di medaglie e agli assessori e consiglieri medaglie e la Bolla di indizione del Giubileo.



Terminata la cerimonia, Papa e sindaco si affacceranno dalla Loggia del Palazzo senatorio e saluteranno il popolo convenuto in Piazza del Campidoglio. Tutto finirà alle 11, quando gli squilli di tromba dei fedeli di Vitorchiano chiuderanno la visita di Francesco.