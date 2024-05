A luglio il bando per mille nuove licenze taxi

L'obiettivo è avere le auto aggiuntive per strada entro l'inizio dell'Anno santo

L’obiettivo è avere entro il Giubileo 1.500 taxi in più. Il minimo indispensabile per garantire che, con l’arrivo dei pellegrini, la situazione in città, già critica, non precipiti del tutto. Mille saranno licenze vere e proprie, altre 500 saranno rilasciate a titolo temporaneo. Il bando - lo ha comunicato ieri l’assessore alla Mobilità Eugenio Patané durante una seduta della commissione Trasparenza - sarà pubblicato entro luglio, in modo da avere i vincitori già a settembre e procedere con il rilascio delle licenze prima dell’inizio dell’Anno santo. Tra le particolarità che saranno inserite nel bando: un esame per testare la conoscenza della città e delle sue attrazioni, la lingua inglese, le nozioni sulle sanzioni fiscali per chi non fa scontrino o non usa il pos. Il valore stimato per l’acquisto è di 70 mila euro. Il Campidoglio conta anche sull’incremento delle “doppie guide”, sull’aumento cioè di quei tassisti che, trovato un sostituto, garantiscano un turno aggiuntivo di lavoro. Sino ad oggi ad aderire a questa possibilità sono stati 450 autisti, su oltre 7.500 titolari di licenze.