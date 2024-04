Smeriglio, Gualtieri, l'incontro fantasma e la possibile revanche dell'ex sindaco Marino

Le vie della sorte sono infinite, e infinito capriccio del caso stava per manifestarsi domani, in Campidoglio, durante l’evento previsto, ma rimandato a data da destinarsi, per la presentazione della lista Avs per le Europee, circoscrizione Centro, alla presenza dell’eurodeputato uscente e ricandidato con Avs Massimiliano Smeriglio — ex vicepresidente del Lazio di Zingaretti recentemente uscito dalla delegazione dem a Strasburgo in nome di “un’alleanza nuova su ambiente e giustizia sociale” — e del sindaco pd Roberto Gualtieri, sostenuto in Comune anche da consiglieri vicini a Smeriglio che hanno sempre dato rassicurazione sul fatto che non ci sarebbe stata spaccatura in maggioranza come riflesso dell’addio europeo di Smeriglio al Pd.

