Patanè: “Sulla Tva Roma va avanti, modifiche comprese” 

“Nessun passo indietro mi sono impegnato personalmente a recepire alcune delle richieste di associazione e cittadini nel progetto e così faremo, quello di Azione è un insopportabile giochetto”. Eugenio Patanè, assessore capitolino alla Mobilità, non ci sta a passare per fesso. Da due giorni i consiglieri capitolini e municipali di Azione accusano il Pd di avere sbugiardato l’assessore sul futuro della Tva (acronimo che sta per Termini-Vaticano-Aurelio), la tramvia che collegherà la stazione Termini al quartiere Aurelio attraversando un pezzo sostanzioso di centro storico. L’opera, nei mesi scorsi, ha fatto parecchio discutere la città. Anche per questo l’assessore aveva aperto un tavolo di consultazione ad associazione e cittadini che ha raccolto diverse richieste di miglioramento del progetto. Si va dall’ipotesi di riservare la corsia della tramvia esclusivamente al tram (escludendo quindi taxi, Ncc, etc), alla piantumazione di alberi lungo il percorso, fino all’adozione di sistemi antivibranti per evitare danni agli edifici del centro. Quelle richieste sono state recepite dal documento finale del tavolo firmato dall’assessore (un atto che, è bene precisarlo, non pone però alcun vincolo giuridico). Martedì Azione ha presentato una mozione in Assemblea capitolina che conteneva in pratica le stesse richieste, oltre all’istituzioni di un osservatorio sull’opera. Il Pd però, astenendosi durante il voto, ha di fatto bocciato il documento. “La mozione ha un valore politicamente vincolante per la giunta e il Pd non ha voluto approvare quell’atto, perché? Vogliono lasciare il progetto così com’è?”, si chiedono la consigliera capitolina di Azione Flavia De Gregorio e la collega del I Municipio Maurizia Cicconi. La risposta di Patanè è piuttosto seccata: “Con il gruppo del Pd abbiamo deciso per l’astensione perché quelle proposte, che pure sono giuste, sono esattamente quelle che ho raccolto. Quel lavoro lo abbiamo fatto noi, loro con una mozione hanno cercato in modo molto scorretto di appropiarsene”.

