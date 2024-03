Al Cortinametraggio con Nancy Brilli, Paolo Genovese e Rocío Muñoz Morales

Odo romani far festa.

Proiezioni, talk, incontri e presentazioni per una settimana al Cortinametraggio, il festival organizzato e presieduto da 19 anni da Maddalena Mayneri, regina delle Dolomiti

Esasperati dall’ennesimo attacco al buffet di “colleghi” pronti a svendersi per un supplì, scappiamo a Cortina. Sono però cavallette d’autore quelle che mostra Francesco Piras nel suo bel corto Tilipirche, vincitore dell’ultima edizione di Cortinametraggio, il festival organizzato e presieduto da 19 anni da Maddalena Mayneri, regina delle Dolomiti.

Proiezioni, talk, incontri e presentazioni per una settimana con le romanissime Nancy Brilly e Silvia D’Amico, il produttore Guido Lombardo, l’agente Moira Mazzantini, il regista e neo direttore del Torino Film Festival Giulio Base e Vittoria Schisano, protagonista della serie Netflix La vita che volevi. Dopo un dessert con Rocío Muñoz Morales e un bicchiere di rosso con lo storico tecnico del colore di Cinecittà Pasquale Cuzzupoli, lo sceneggiatore Tommaso Renzoni e Marina Marzotto, i migliori gin tonic li beviamo con il produttore Michele Zanella, che sono in tanti a scambiare per un attore.

Gran finale sul dance floor con Paolo Genovese, David Warren, Laura Delli Colli, Roberto Ciufoli, Susanna Maurandi, Roberta Bampa, Silvia Siravo (al Teatro Menotti con Spose), protagonista di Medley, il corto/gioiello di Santa De Santis e Alessandro D’Ambrosi, già autori di Buffet, (un) corto sì, ma indimenticabile.