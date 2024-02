Grandi progetti al Flaminio, il quartiere che sogna in grande

Da qui a qualche anno potrebbe diventare il quartiere più attrattivo della città. Trastevere? Puah! Testaccio? Ma va’! Monti? Ma de che? Parliamo del Flaminio, che è al centro del più grande affare di rigenerazione urbana del 2024. La trasformazione delle ex caserme di via Guido Reni, il Grande Maxxi, il restyling del Villaggio Olimpico, la ristrutturazione dell’Auditorium e il PalaTiziano da poco riaperto. Con l’incognita dello stadio Flaminio. Nato nel 1911 e istituito ufficialmente nel 1921, il Flaminio è uno dei quartieri più amati dai romani: vicino al centro ma senza essere centro, con un suo orgoglio e una sua identità, sempre più borghese ma senza perdere l’afflato popolare, come dimostra quel gioiello urbanistico-architettonico di piazza Perin Del Vaga. Ma l’intera zona è costellata da piccole perle, come l’incantevole “Little London”. C’è gente che farebbe di tutto per un appartamento nel comprensorio di Villa Riccio.

