Giornalai preoccupati per il nuovo regolamento: in 30 rischiano di chiudere

Le nuove regole del codice della strada della Capitale rischiano di far chiudere una trentina di edicole nel I municipio. Settore, quello degli edicolanti, già in forte crisi per il crollo delle vendite dei giornali

C’è un regolamento che minaccia le edicole della capitale. Non tutte sia chiaro. A rischiare sono principalmente una trentina di attività nel I municipio. Più in generale tutte quelle edicole che non sono più in linea con il nuovo codice della strada. Il regolamento che è stato approvato in giunta arriverà adesso nelle commissioni capitolini per poi essere vagliato dall’Aula Giulio Cesare. Ma sui suoi contorni ci sono ancora diversi dubbi. Intanto però la protesta è cominciata. Gli esercenti sono pronti alle barricate, anche perché per chiudere un’attività pretendono che gli sia fornito un nuovo chiosco, ma non hanno alcuna intenzione di pagare il costo del trasloco coatto.