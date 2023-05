“Gualtieri superficiale, così salta la metro C”. Parla Carpano 

“Quando in giunta fu firmata la delibera sulla Ztl verde il sindaco ha fatto un comunicato stampa dicendo che era una giornata storica, oggi si è reso conto degli effetti, dice che va cambiata e accusa la Regione. Mi aspetterei che un primo cittadino sia in grado di prevedere gli effetti dei suoi provvedimenti, quella delibera va stracciata subito”. Francesco Carpano, consigliere capitolino di Azione e membro della commissione Mobilità è convinto che il sindaco Roberto Gualtieri e l’assessore Eugenio Patanè sui trasporti capitolini “stiano agendo in modo assolutamente mediocre”. Eppure hanno portato a casa oltre tre miliardi per completare la metro C, proviamo a contestare noi. “Esatto – ci risponde il consigliere calendiano – hanno ricevuto un finanziamento enorme, ma lasciano la società che quei soldi dovrebbe spenderli bloccata in liquidazione da più di un anno e mezzo, così facendo stiamo bloccando la cosa più importante per questa città: il rafforzamento del trasporto su ferro”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE