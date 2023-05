L'altra sfida di Gualtieri: fare le metro, ma c'è un problema

Treni e bus che saltano, attese infinite, servizio interrotto per ore per la sostituzione dei binari. L’elenco lo conoscete bene, il trasporto pubblico a Roma, purtroppo, continua a lasciar desiderare. Normale dunque che quando i romani hanno scoperto che per i veicoli più inquinanti da novembre 2023 sarà attiva – con varchi muniti di telecamere – la più grande Ztl di Europa, 21 chilometri quadrati, sia scoppiata la rivolta. Comune e Regione lavorano ora insieme a una revisione della delibera che impedirebbe, in due anni, la circolazione di circa 400 mila auto. Una regola impensabile in una città che sconta ancora un gap infrastrutturale enorme rispetto alle altre capitali europee. La famosa cura del ferro, promessa invano da decenni. Ancor prima che alla Ztl, dunque, bisognerebbe pensare proprio a recuperare questo divario.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE