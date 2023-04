La piazza a Roma contro l'inceneritore, fra cambi di location e Virginia Raggi

Doveva essere il giorno in cui i Cinque Stelle, Legambiente, Avs, e altri gruppi ambientalisti scendevano in piazza per dire “no all’inceneritore di Roma e sì a economia circolare, salute e ambiente”. Doveva essere il giorno del braccio di ferro a distanza Giuseppe Conte-Elly Schlein con il sindaco Roberto Gualtieri e il progetto del termovalorizzatore in mezzo. Fatto sta che le parole dure di Conte, piovendo sulla prima conferenza stampa di Schlein, hanno l’effetto di compattare il Pd. “Il termovalorizzatore di Roma? Scelta già fatta, votiamo no all’odg del M5s”, diceva infatti la neo segretaria Pd, mentre attorno alla piazza si creava un piccolo mistero. La manifestazione, si apprendeva infatti a un certo punto, non era più prevista per le 17 in Campidoglio, ma per le 15 in piazza Madonna di Loreto, forse per la contemporanea presenza della squadra di ispettori Expo. Alcuni dei manifestanti dubitavano.

