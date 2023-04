Antonio Pappano a Londra con Santa Cecilia nel cuore

Il concerto del commiato dopo 18 anni come direttore musicale dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia. Poi dirigerà la musica per l’incoronazione di re Carlo: oltre un’ora di spettacolo, con cinque pezzi nuovi, con coro, orchestra e fanfara disseminati nell’Abbazia di Westminster

Sullo stesso argomento: Daniel Harding arriva a Santa Cecilia nel solco di Pappano

Una prima assoluta, la voce e il canto, una sinfonia del Novecento inoltrato: un “programma Pappano” – lo definisce lui stesso – conclude così la lunga storia romana di Sir Antonio Pappano: diciotto anni come direttore musicale dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia. Ma la locandina del concerto in programma questa sera alle 19.30 (con repliche domani alle 20.30 e sabato alle 18) dice anche qualcosa di più. Nella scelta di Dosàna nova di Claudio Ambrosini, in prima esecuzione, c’è l’attenzione alla musica contemporanea e la fiducia nel fatto che si possa trasformare l’esperienza della musica moderna eludendone la fatica d’ascolto: “Perché la si può rendere accattivante per il pubblico e prima ancora per l’orchestra: e credo di esserci riuscito, in questi anni, lavorando con questi splendidi musicisti”, ha detto ieri Pappano in un incontro con la stampa.

I Quattro ultimi Lieder di Strauss (con il soprano Asmik Grigorian), estrema elegia del canto sulle macerie del Novecento – “un canto mai piagnucoloso, però”, chiosa Pappano – hanno il passo e il colore ideali del commiato. La Decima di Shostakovich, infine, chiude il cerchio che s’era aperto nell’aprile del 2002, con il primo concerto di Pappano sul podio dell’Orchestra di Santa Cecilia: anche allora sui leggii a chiudere il programma c’era questa sinfonia. E tra quell’inizio e questa fine (non del tutto: Pappano tornerà a Santa Cecilia come direttore emerito con una-due partecipazioni all’anno) una collana di oltre 700 serate che hanno offerto al pubblico romano un repertorio vastissimo. E poi ci sono le 34 incisioni discografiche e le tournée in Europa e nel mondo, con la recente ciliegina della residenza al Festival di Pasqua di Salisburgo nel 2024.

Ora che torna a tempo pieno in Inghilterra, Pappano riconosce che gli anni romani hanno arricchito il suo bagaglio artistico e professionale: “Si è sviluppato l’orecchio, e anche il braccio è maturato. Sì, sono un direttore più bravo di prima”, riconosce con un sorriso, “e a questa mia crescita è corrisposta quella dell’orchestra, uno strumento musicale che oggi è capace di adattarsi al repertorio, di cambiare da così a così da un brano all’altro”. A Londra nell’immediato lo attende un fuoco di fila di prove al Covent Garden: Wozzeck, Trovatore e Werther. E poi il “programma enorme” per l’incoronazione di re Carlo: oltre un’ora di musica, con cinque pezzi nuovi, con coro, orchestra e fanfara disseminati nell’Abbazia di Westminster. E in testa a tutti la bacchetta di Sir Tony.