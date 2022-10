"Su Giubileo e Pnrr Roma rischia di fare troppo tardi". Parla il presidente dei costruttori

Antonio Ciucci, presidente di Ance-Roma, l’associazione dei costruttori romani, è preoccupato. “Su Pnrr e Giubileo siamo molto in ritardo, bisogna svegliarsi”. Non starà esagerando? “Mancano poco più di due anni all’apertura delle porte sante, di questo passo le opere per l’accoglienza e la mobilità dei pellegrini non saranno completate”. Cosa non sta funzionando di preciso? “Per quanto riguarda il Giubileo è stato nominato il commissario, è stata costituita la società Giubileo 2025 per la gestione delle risorse, ma manca ancora il Dpcm che autorizza la spesa sulle opere che il comune ha pianificato. Probabilmente dovremmo aspettare il prossimo esecutivo perdendo ulteriore tempo. Il rischio è che si ripeta quanto accaduto nel 2016 con i fondi giubilari che ancora oggi non sono stati spesi”. Questa volta però ci sono molti più soldi: 1,3 miliardi… “Per questo il rischio è ancora più alto”, dice Ciucci. “Il comune non è abituato a spendere 600 milioni l’anno, e c’è anche il Pnrr da gestire, il timore è che si ingolfi tutto”.

