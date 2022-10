Crazy, il volto della follia artistica al Chiostro del Bramante

Nella mostra curata da Danilo Eccher, la suggestiva e austera cornice del cortile di Roma si trasforma in un universo di delirio gnostico. Ed esplode un senso oscuro degno di un romanzo di Lovecraft

Per Platone la follia rappresentava la via privilegiata di accesso al sacro. Per l’arte contemporanea invece la follia è una interfaccia tra percezioni quasi sciamaniche del reale e immaginifici sotto-mondi che brulicano sotto la superficie dell’esistente.