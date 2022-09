Gualtieri al rilancio autunnale, tra Ursula von der Leyen e decoro urbano

È il giorno in cui la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen pronuncia il suo discorso sullo Stato dell’Unione. Viste da Bruxelles, le sue parole illustrano le priorità per il prossimo anno e ribadiscono che le sanzioni contro la Russia resteranno. Viste da Roma – e precisamente dall’ufficio di collegamento del Parlamento europeo in Italia e dalla rappresentanza della Commissione europea di Italia dove il sindaco Roberto Gualtieri ieri si trovava – sono le parole con cui Ursula von der Leyen parla di debito e di flessibilità, temi che Gualtieri conosce bene, visti gli anni di esperienza da eurodeputato e da presidente della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo. E, alla vigilia del voto nazionale, ma anche dopo il caso Ruberti e i momenti di nervosismo in cui il Pd locale ha mostrato qualche insofferenza sul tema condivisione dell’azione del sindaco, Gualtieri riparte proprio dal tema debito per far sentire voce e nuova energia: “Auspico che l’Italia sia autorevole e capace di esercitare un ruolo di peso”, dice, rammaricandosi per la mancata presenza di Mario Draghi nei futuri snodi del negoziato. E, in ambito di governance economica europea, il sindaco auspica un cambiamento delle regole del debito, giudicate insostenibili: “Ho sentito la presidente spingersi più in là di quello che avrei pensato".

