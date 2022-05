Il diktat papale sul nuovo presidente della Cei imbarazza anche chi è per la discontinuità

Continua a destare scalpore anche tra i fautori più accesi del cambiamento in seno alla Conferenza episcopale italiana, la richiesta – via Corriere della Sera – del Papa di eleggere un nuovo presidente che sia cardinale e autorevole. Si dicono “sorpresi” diversi presuli di orientamento “non reazionario” che erano pronti a sostenere personalità in sintonia con l’agenda papale ma che hanno la pecca di non essere porporati. Ad esempio, si domandava lunedì un vescovo diocesano, “per quale motivo Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola e vescovo di Carpi, delegato per il Sinodo, non può fare il presidente della Cei?”. Interrogativi che si pongono anche altri presuli, convinti che il Papa voglia Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena, e che altre scelte non siano troppo gradite. E se nel segreto dell’urna ci fosse qualche sorpresa? Se gruppi consistenti decidessero di farsi ispirare dallo Spirito santo anziché da altre considerazioni e votassero qualcuno che magari è autorevole ma non cardinale? Difficile dirlo, oggi. Anche perché con il forte ricambio episcopale di questi anni maggioranze e minoranze non sono quantificabili in modo chiaro.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE