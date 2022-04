Scoprire la Roma insolita: un club Belle Époque a San Lorenzo

Questa settimana parliamo di un pezzo quasi unico nel suo genere. Sono pochissimi in Italia i locali che s’ispirano alla Belle Époque, al Cafè Chantant (o Caffè Concerto), al Tabarin, quei night club che impazzavano da Parigi a Londra, da Roma a Napoli, fino a New York, nella prima metà del Novecento. La rivista e il varietà. Se volete fare un’esperienza del genere, non vi resta che fare due passi a San Lorenzo e, verso le 21.30, suonare al civico 32 di Via di Porta Labicana: qualcuno vi aprirà, vi sarà chiesto di fare una tessera annuale (è un’associazione privata) e vi si spalancheranno le porte di un piccolo club elegante e sofisticato. Vi accomoderete al tavolino, ordinerete il vostro cocktail (molto buoni) e attenderete che sul palco si presenti il Sior Mirkaccio, all’anagrafe Mirko Dettori, che, con i suoi baffoni e il viso truccato di bianco, vi prenderà per mano con la fisarmonica, pianoforte e voce: che lo spettacolo abbia inizio! E allora sul palco si alterneranno canzoni italiane dei primi del Novecento, qualche accenno alla musica napoletana, canzoni scritte da Mirko stesso (che suona piano, fisarmonica, armonica a bocca e sta imparando la tromba), numeri d’illusionismo e magia, performance di burlesque. La prima parte finisce a mezzanotte e mezza. Poi si ricomincia, per i tiratardi, e si va avanti fino alla chiusura.

