La poesia di Patrizia Vicinelli in una retrospettiva al Macro

Il cielo, quel cielo, sopra Rebibbia è una pozza di asfalto e di speranze infrante e ha scarsa similitudine con la caciarona e rassicurante gioia delle strisce di uno Zerocalcare qualsiasi: è una feritoia rettangolare che se la guardi con il naso all’insù non vedi altro che azzurrino, filamenti di nuvole e malinconia.

Quel cielo è stato il cordone ombelicale che ha avvinto Patrizia Vicinelli, per quasi un anno, conchiusa claustralmente nel ventre sordo del carcere romano per un affaire di droghe leggere e una latitanza nello spettrale e ramingo nord Africa, non più latitudine del desiderio permanente dei Burroughs e dei Rimbaud ma stella polare di viandanti sul ciglio del precipizio.

“Entrare in carcere” annotò la Vicinelli “è come entrare in un apparato digerente, con lunghe condutture come corridoi che dividono questa popolazione di detenuti”.

Mise in scena, durante quei lunghi mesi di cruda istituzionalizzazione, una rilettura di “Cenerentola”, scardinando la stereotipica figura femminile e andando oltre, desoggettivizzandolo con un piglio alla Julia Kristeva, il linguaggio che la informava.

Straordinaria outsider, poetessa sciamanica che della presenza fisica, del detour vocale e della sperimentazione interiore e sofferta fece altare pagano, bolognese di nascita e di morte, e nel capoluogo emiliano si consumò per aids nel volgere incandescente di una vita in perenne transito, Vicinelli, ricordata dal Macro di Via Nizza nella mostra “Chi ha paura di Patrizia Vicinelli”, nel cui ambito dal 6 febbraio vengono proiettati una serie di filmati di artisti e registi che le furono vicini, come In viaggio con Patrizia e Transfert per camera verso Virulentia, entrambi di Alberto Grifi, ebbe con Roma un rapporto intenso e obliquo.

