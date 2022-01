I contagi mandano in affanno le Asl. Così la scuola a Roma rischia il caos

Record di tamponi e regole differenziate per età: il 65 per cento delle classi è in didattica mista. Il capo dei presidi laziali: “Vicini allo sfinimento. Per non chiudere bisogna semplificare le regole sulla quarantena”

Migliaia di bambini in quarantena, altrettante classi dimezzate dalla didattica a distanza, famiglie nel panico tra lavoro e bimbi a casa, presidi sull’orlo di una crisi di nervi. Le regole pandemiche sulle scuole stanno creando non pochi problemi nella Capitale. A Roma e nel Lazio il dipartimento Prevenzione delle Asl e le amministrazioni scolastiche sono in affanno. Tenere il conto dei casi e disporre tempestivamente quarantene e tamponi con la forza virale di Omicron sta diventando un’operazione al limite dell’impossibile. Due giorni fa i presidi hanno scritto al presidente Nicola Zingaretti e all’assessore alla Sanità Alessio D’Amato. “Alcune Asl stanno comunicando agli istituti nuovi protocolli operativi che spostano sulle scuole ulteriori azioni che non gli competono. Se il carico attuale è insostenibile per le aziende sanitarie ciò non significa che debba essere indebitamente scaricato sulle scuole che sono già impegnate ben oltre quanto loro richiesto”, si legge nella missiva.