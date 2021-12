Insieme anche se a distanza

Di supereroe ne avremmo bisogno, e a guardare bene qualcuno c'è

Il nuovo nemico si chiama Omicron e ci piacerebbe davvero che un supereroe arrivasse a distruggerlo, ma l’unico, almeno per ora, è solo al cinema. Trattasi di Spiderman, il cui protagonista, Tom Holland, arriva allo Studio 10 di Cinecittà in versione ologramma, accolto da Alessandro Cattelan. La serata è surreale, ma la parlantina dei due distrae. All’Hotel Visconti incontriamo Alessandro Borghi e Jasmine Trinca, Greta Scarano e Linda Caridi, i “Supereroi” del nuovo e omonimo film di Paolo Genovese, portatori sani di rispetto, comprensione, fiducia e non solo. All’Auditorium Parco della Musica, con un abito tutto dorato, Iva Zanicchi sembra davvero una super eroina (“ma non volo!”) e lo stesso dicasi di Simona Ventura, Barbara Bouchet e Maria Rosaria Capobianchi – lei sì, per davvero – perché è la prima ad aver isolato il Covid in Italia, vincitrice del Premio Aila Progetto Donna per la gioia del presidente Francesco Bove. Al St.Regis sono in tante e tanti a voler essere “salvati” – diciamo così – da Francesco Montanari (ma le sue attenzioni sono tutte per Federica Sorino) o da Caterina Murino, che da Parigi arriva con un gatto. Christmas get together. Così sarà, anche a distanza.