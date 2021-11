Roma, Gualtieri vuole l'ad di Atm per guidare l'Atac. E lo fa invitare a cena dai suoi "vice"

Il sindaco punta al ritorno dell'ex ad di Cotral per risanare la disastrata municipalizzata capitolina. All'orizzonte, la messa a gara del servizio

Torna, questa città ti aspetta. Con l’animo pieno di speranza (e con tanti manicaretti della cucina romana con incursioni di pesce per corteggiarlo) ieri sera Arrigo Giana è stato portato a cena dagli emissari di Roberto Gualtieri. Il deputato dem Claudio Mancini, il capo di gabinetto del comune Albino Ruberti e Ignazio Vacca (dirigente di Poste, ma già nello staff dell’ex ministro di cui è grande amico) hanno chiesto all’attuale direttore dell’Azienda trasporti milanesi di diventare il nuovo manager di Atac. Per Giana sarebbe un ritorno nella capitale. Dal 2014 fino al 2018, su indicazione del governatore Nicola Zingaretti, è stato l’amministratore delegato di Cotral, la società di trasporto del Lazio che ha contribuito, e tanto, a risanare. Dai bilanci al parco mezzi. Ecco perché il trio che lo ha portato a cena punta sul colpaccio: alla disastrata municipalizzata capitolina serve un colpo d’ali per uscire dall’infuocata inefficienza che ha contraddistinto gli ultimi cinque anni di amministrazione grillina.