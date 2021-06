Calenda-Gualtieri: lotta sui termovalorizzatori

Nulla ha creato più problemi in questi anni tra comune e regione come i rifiuti. Un litigio continuo e puzzolente.Ora la battaglia è tra i candidati. E così mentre il ministro alla Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, si affanna tra tavoli tecnici e incontri con i prefetti per cercare una soluzione, anche Roberto Gualtieri e Carlo Calenda si mettono a litigare. E il dibattito è quasi ontologico. I termovalorizzatori ci sono o no? Il via alle danze lo dà il leader di Azione che su Twitter posta la lettera di Gualtieri al Corriere della Sera in cui l'ex ministro dell’Economia sostiene che nella capitale non servono nuovi impianti. “Tutte le grandi città hanno un termovalorizzatore. Con Gualtieri continuerà lo spreco”, commenta Calenda. La risposta arriva a stretto giro. “Quindi hai già cambiato il tuo programma? Peccato una volta che eravamo d’accordo. Acea ha già 2 termovalorizzatori, sono sufficienti”. Ancora Calenda: “Abbiamo sempre detto che si potenzia il termovalorizzatore GIÀ ESISTENTE”. Replica dem: “Quindi anche tu non vuoi nuovi termovalorizzatori: pur di polemizzare con me e regione hai scritto il contrario”. (gdr)

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale utm_campaign=articolo8euro utm_campaign=articolo8euro Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni