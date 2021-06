Il Pd e le occupazioni

Occupazioni a destra e occupazioni a sinistra. I primi grattacapi per il candidato sindaco del Pd Roberto Gualtieri arrivano da una questione da sempre spinosa per la sinistra romana. Dopo il dibattito tra candidati alle primarie allo Spin Time Labs, l’ex capogruppo al Senato Andrea Marcucci attacca: “E’ stato uno scivolone”. Anche nel resto del Pd serpeggia un certo imbarazzo. Fioccano i “no comment”. Gualtieri prova a difendersi: “Un sindaco serio va nelle situazioni più complicate”.

Ma se da un lato bisogna guardare, dall’altro bisogna sgomberare. “Da ministro dell’Economia ho firmato per lo sgombero di CasaPound, la sindaca non ha proceduto”. La dichiarazione non passa inosservata. Ed ecco Virginia Raggi: “Gualtieri è confuso. Sono stata l’unica ad opporsi all’occupazione. E gli interventi li decide il prefetto”.