Dalla Bolkestein al lago dell'ex Snia: tanto rumore per nulla

Ci si allarma e ci si calma, si protesta e niente resta. A volte va così. La cronaca procede per rime e finisce spesso in tanto rumore per nulla. Due storie diverse che sono durate neanche una settimana. Da un lato c’è la protesta degli ambulanti che solo una settimana fa aveva bloccato la città. Accampanti in mezzo al grande raccordo anulare i manifestanti avevano mandato in tilt il traffico della Capitale. Il bersaglio della protesta era la sindaca Virginia Raggi che grazie a un parere dell’Antitrust aveva preso una decisione forte: non rinnovare le licenze scadute al 31 dicembre a oltre 3mila ambulanti della città per metterle a gara in applicazione della direttiva Bolkestein. Tutto in barba ad una proroga al 2032 che fu inserita nel decreto Rilancio del Conte Bis.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni