Tra un po' si riapre

Festa al Pigneto per la fiction che rovinerà Le fate ignoranti di Ozpetek. In attesa del 26 aprile

Queen Elizabeth ha annullato per ovvi motivi i festeggiamenti dei suoi 95 anni, resta a Windsor, ma continua a insegnarci ancora una volta a non perdere il controllo, a godere di quello che resta quando non resta più il tempo. “La decomposizione è una forma di astrazione, forse la più pura”, dice l’artista romano Giulio Bensasson, quindi “viva ricrearsi e rigenerarsi”. Grande festa nel sotterraneo Spazio Molini e al silos del Pastificio Cerere per Losing Control, la sua prima personale a cura di Francesca Ceccherini. Niente dura per sempre, ma qualcosa ritorna, ad esempio Le fate ignoranti, che da film (di Ozpetek) diventa una serie Star/Disney+ con Eduardo Scarpetta, Cristiana Capotondi e la splendida Lilith Primavera, che festeggia la notizia nella sua casa al Pigneto ricevendo i complimenti dell’amica Carlotta Cerquetti che l’ha diretta e lanciata con Linfa. È vitale quella che scorre all’interno della Rhinoceros Gallery all’opening del progetto fotografico EverAfter di Claudia Rogge e dell’installazione dedicata a un Dante “radioattivo e rock” secondo il ‘sogno’ di Raffaele Curi per la gioia Alda Fendi e dei suoi tanti ospiti. Svegliarsi è necessario con un amor “che move il sole e l’altre stelle”.