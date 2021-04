Chiusi ma non troppo

La figlia di Cindy Crawford e le passeggiate di Verdone a Fregene per la sua nuova serie

In quest’epoca in cui tutto è incerto, a portare un po’ di brio ci pensa la cantante Malika Ajane che minaccia, giustamente, di prendere a schiaffi chiunque sputi per terra. Siamo disposti a pagare pur di assistere alla scena. Nel frattempo, la sua collega Madame si ubriaca su Instagram e la giovanissima top model Kaia Gerber segue le orme di mamma Cindy Crawford senza mai rinunciare - pensate - a leggere e a dare consigli di lettura. I suoi libri preferiti? Quelli di Joan Didion, Jonathan Franzen e soprattutto Sally Rooney, in particolare il suo “Persone Normali”. Tra queste, c’è Eugenio Bennato, protagonista della Pasqua all’Auditorium (Parco della Musica) con Nicola Piovani e Ascanio Celestini. Al Villaggio dei Pescatori di Fregene troviamo invece Carlo Verdone che passeggia come un romano qualsiasi alla ricerca di una location per per la serie tv Amazon basata sul suo libro “Vita da Carlo” (Bompiani) da un’idea di Nicola Guaglianone e Menotti, il duo che ha firmato Lo chiamavano Jeeg Robot. Il primo ciak sarà a metà maggio senza alcuna censura visto il dictat di Franceschini. “Un cambiamento epocale”, ha festeggiato Luigi Lonigro dell’Anica, “che porta con sé un nuovo sistema di regolamentazione dell’industria del cinema”. Era ora.