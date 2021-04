Due soli locali ieri hanno sfidato le chiusure e violato la legge

Passeggiata tra i ristoratori che protestano come se il Covid non esistesse e così danneggiano le loro buone ragioni

Tutti attendono e si chiedono: “Alla fine la multa gliela faranno o no?”. Tra fotografi, operatori e giornalisti riuniti in campanello fuori dal ristorante di via dei Crociferi, un passo da palazzo Chigi, è questa la domanda che attende risposta e promette notizia. Il locale, gestito dal giovane imprenditore Antonio Russo e da sua moglie, ha aderito alla protesta della categoria, i tavolini fuori sono, stranamente per il periodo, ordinatamente apparecchiati con piatti, posate, tovaglioli e bicchieri. Parte la disobbedienza civile, “da oggi riapriamo”. Lo slogan è ad effetto “Contro la variante Imprese l’unico vaccino si chiama Lavoro”. E però nella dimensione surreale del centro storico ridotto a borgo abbandonato tutto quel circo di telecamere, cavalletti, macchine fotografiche ha avuto il suo effetto. I vigili che qualche metro più in là sorvegliano la deserta piazza di Trevi si sono accorti dell’evento e hanno chiamato rinforzi. Prima arrivano due volanti. Poi uno alla volta entrano quasi dieci pizzardoni e da qualche minuto discutono con Russo, la moglie e Paolo Bianchini, presidente dell’associazione dei ristoratori Mio Italia.