Vivere e riaprire

"Le rovine non sono il passato, sono il futuro che ci invita all’attenzione e a godere del presente”, sostiene Josef Koudelka a cui è dedicata una mostra da non perdere all’Ara Pacis, “Radici”, la prima (e nuova) a riaprire in Italia dopo tre mesi. Festeggiano gli organizzatori Roberto Koch e Alessandra Mauro di Contrasto e la non presenza del fotografo ceco all’inaugurazione viene compensata dalle sue foto straordinarie in bianco e nero. Il presente di tutti è incerto, ma Riccardo Scamarcio reagisce concentrandosi sul lavoro e sulla figlia, “un amore ancestrale che va al di là di me”, ci dice via Zoom riferendosi alla piccola Emily avuta dalla manager inglese Angharad Wood. “Il cinema, aggiunge, è meglio della vita”, ma per ora non ci torniamo e il suo nuovo film, “L’ultimo Paradiso”, lo vedremo su Netflix.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni