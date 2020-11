Ora Calenda dice che ora non si candida più

“Mi regolerò sempre nel modo più utile per Roma, sono disposto a discutere di tutto, anche della mia candidatura”. Intervistato da RaiNews24, per la prima volta Carlo Calenda non esclude di rinunciare alla corsa al Campidoglio. Che si sia già stufato? Troppa tattica, troppo attendismo. La pazienza, d’altronde, non è certo la migliore dote del leader di Azione. Chi gli è vicino però rassicura: quelle parole “non sono l’annuncio di un imminente ritiro”. Anche perché, dopo giorni di sospetto silenzio sul tema, ieri Calenda comunque è tornato a parlare della Capitale. E non solo per mettere in discussione la sua candidatura, ma anche per ricordare che, seppur silenziosamente e con tutti i limiti della pandemia, lui ha già iniziato la sua campagna elettorale.

