Tutti vogliono il Campidoglio, ma nessuno parla di come funziona

Si fa presto a sognare il Campidoglio, si fa presto a pensare alle alleanze. Ma nel dibattito di questi giorni, così come in quello degli anni passati, manca ed è mancato sempre il vero obiettivo: come migliorare la macchina amministrativa della capitale. Dove non va, cosa si può fare, cosa non si può fare con gli strumenti a disposizione. Il comune di Saracinesco e Roma sono enti locali, disciplinati da un identico complesso di norme, tutte contenute nell’ordinamento degli enti locali (Tuel), ma l’articolazione dell’organizzazione dei due comuni è quanto di più lontano si possa immaginare. Lo stesso Tuel riconosce, alla nuova governance dell’ente la facoltà di rivedere il modello organizzativo e di ricercare all’esterno, nei limiti di legge consentiti, le professionalità da collocare all’interno della macchina comunale, in posizioni più o meno strategiche per l’attuazione del programma.

Pubblicità

Pubblicità