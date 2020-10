Calenda candidato al Campidoglio semplificherebbe la vita al Pd

Il Partito democratico romano ha convocato la litigiosa famiglia del centrosinistra, dai renziani a Fassina, passando per l'ex ministro dello sviluppo economico. Obiettivo: un fronte ampio contro Raggi e la destra

Che riunione, che assemblea, che fucina. Andrea Casu, segretario del Pd romano, ha convocato per mercoledì prossimo tutta la grande e litigiosa famiglia del centrosinistra allargatissimo. E dunque certo i vertici del Pd, ma anche quelli di Italia viva. E poi Stefano Fassina per la sinistra e Carlo Calenda per Azione. Si parlerà delle prossime comunali. E dunque gli occhi saranno puntati proprio sull’ex ministro dello Sviluppo economico, che sembra intenzionato a rompere gli indugi e annunciare nei prossimi giorni (lunedì) la sua discesa sul sampietrino. Obiettivo: il Campidoglio.

Pubblicità

Pubblicità