"Mai più Covid party". Così la festa di una dirigente ha terrorizzato la sindaca Raggi

Lo scorso 30 settembre il ricevimento della dirigente in Campidoglio con poche mascherine indossate. E l'altro giorno è scoppiato il panico: il Comune si è trasformato in un piccolo ospedale. Tutti a fare i test sieriologici

"Ma allora qui siamo davvero tutti infetti: oddio!”. Panico. Pianti. Chiamate concitate ai propri cari: “Hai letto? Hai saputo? Non andare dalla nonna? Anzi quando siamo andati l’ultima volta dai nonni? Non uscire, fai come ti dico”. Sguardi persi. Uno psicodramma.

