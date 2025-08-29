pulci di notte
Uomini e grammatica fatti a pezzi
Anziani under 27, reati penali e puntini di sospensione. Le notti insonni di Lorenzetto a far le pulci ai giornali
- Giovani. Titolo dalla prima pagina della Stampa: “Femminicidi, il grido delle giovani under 27”. Esistono anche le anziane under 27? Una didascalia apparsa nello stesso giorno sul Corriere della Sera fa invece riferimento a una “giovane 20enne”. Sentirsi solo una ventenne era roba del secolo scorso. [25 agosto 2025]
- Puntini. Antonello Caporale sul Fatto Quotidiano intervista lo storico Ernesto Galli della Loggia. L’incipit è più che altro un inciampo: “Il Professor Galli della Loggia, le Regioni stanno all’efficienza come una Rsa alla giovinezza”. In una risposta, Caporale fa pronunciare all’intervistato uno strafalcione: “Nuovi movimenti tipo i lgbtq+”. L’acronimo comincia con una consonante, ma si pronuncia “elle”, quindi un suono vocalico iniziale che richiedeva l’articolo determinativo “gli”, come “gli sms” o “gli Usa”. Risposta successiva: “Oso credere che nelle elezioni regionali la reputazione conti assai meno di quanto lei creda......”. In italiano i punti di sospensione sono 3, non 6. L’intervista è corredata da una biografia ferma a 15 anni fa, il che non ci pare il massimo per un quotidiano. [25 agosto 2025]
- Origine. Sul Corriere della Sera, Valerio Cappelli fa sapere che “a Hollywood molti dei produttori più potenti sono di origine ebrea”. Una sgrammaticatura imperdonabile. Ebrea (sostantivo, non aggettivo) è il femminile singolare di ebreo. Bisognava scrivere “di origine ebraica”. [26 agosto 2025]
- Boccata. Sulla Repubblica, Ilaria Carra e Carmine R. Guarino narrano il ritorno in libertà di Manfredi Catella, il “re dei grattacieli” inquisito e arrestato a Milano: “La prima boccata d’area il patron di Coima la prende accompagnato dai tre figli, col cucciolo di Labrador al guinzaglio, e l’immancabile moglie Kelly Russell”. Essendo un imprenditore edile, ovvio che la prima boccata sia d’area e non d’aria. [23 agosto 2025]
- Reati. Massimo Gaggi nella sua rubrica Visti da lontano sul Corriere della Sera: “Sotto la regia del braccio destro di Trump, lo spietato Stephen Miller, l’ICE, la polizia di frontiera, è stata spinta a non limitarsi ad espellere chi ha commesso reati penali”. Il significato di reato è “infrazione di una norma penale” (Lo Zingarelli 2026). Pertanto i reati sono di un unico tipo, penali per definizione. Non esistono quelli civili o amministrativi. [1° agosto 2025]
- Specchiata. Oggi dedica la copertina a Pippo Baudo, immortalato con Lorella Cuccarini in un’immagine specchiata (cioè ribaltata orizzontalmente). Che la foto sia stata capovolta in redazione lo si evince dalla scriminatura, la quale appare a sinistra anziché a destra (come peraltro risulta evidente dal confronto con un’immagine più piccola del presentatore insieme a Katia Ricciarelli, pubblicata lì accanto), e da un neo visibile a sinistra invece che a destra. Attenuante generica: la foto in questione è specchiata anche nell’archivio di Getty Images, in cui però esiste pure l’originale non manipolato, realizzato nel 1993 da Rino Petrosino per Mondadori Portfolio. [28 agosto 2025]
- Parto. Titolo dal sito di Avvenire: “Parto in anonimato: chi lo conosce?”. Nessuno, appunto. [1° luglio 2025]
- Squassato. Dall’editoriale di prima pagina del direttore della Verità, Maurizio Belpietro: “Secondo il quotidiano, squassato dalle inchieste giudiziarie che vedono coinvolti alcuni suoi più importanti esponenti a Milano, Torino, Prato e nelle Marche, il Pd per bocca di Dario Franceschini, ex segretario e importante capo corrente, avrebbe offerto un baratto”. C’è un quotidiano squassato dalle inchieste giudiziarie? No? Allora bisognava scrivere: “Secondo il quotidiano, il Pd, squassato dalle inchieste giudiziarie che vedono coinvolti alcuni dei suoi più importanti esponenti a Milano, Torino, Prato e nelle Marche, avrebbe offerto un baratto per bocca di Dario Franceschini, ex segretario e importante capo corrente”. Periodo successivo: “Ovvero un appoggio contro la legge che separa le carriere dei magistrati in cambio di un occhio di riguardo sulle inchieste che vedono coinvolti gli esponenti della sinistra”. C’è una legge che separa le carriere dei magistrati in cambio di un occhio di riguardo? No? Allora serviva una virgola dopo “magistrati”. Ma Belpietro, com’è noto, ha un conflitto permanente con la punteggiatura. [4 agosto 2025]
- Montesquieu. Il sapiente che sulla Stampa si cela dietro il nom de plume Montesquieu: “Per seminare qualche dubbio sullo stato di salute, compresa la sopravvivenza, della democrazia israeliana, partiamo da un episodio che può apparire minore, quasi insignificante, di qualche giorni fa, a chi non ha una idea minima di democrazia”. Viva la sintassi. Ultimo periodo dell’editoriale: “E altre cosucce non insignificanti, quale ii riconoscimento dell’autonomia degli altri poteri costituzionali, senza che il governo già anche parlamento pretenda di allungare le mani sugli stessi”. Sicuro di sentirsi bene? [13 agosto 2025]
- A pezzi. Titolo dal Corriere del Veneto online: “Omicidio a Gemona: uomo ucciso, fatto a pezzi e chiuso in un bidone in cantina”. Sommario: “Alessandro Venier, 35 anni, è stato trovato senza vita in via dei Lotti”. Che strano. [31 luglio 2025]
- Virgole. Stefano Montefiori, corrispondente da Parigi del Corriere della Sera: “La questione degli alcolici, è appunto emblematica, anche di come la difficoltà stia adesso nel calare l’intesa di massima nella realtà”. La prima virgola separa il soggetto (“la questione”) dal verbo (“è”). In compenso la seconda era preferibile ometterla. [30 luglio 2025]
- Ira. Sommario dalla Verità: “La maggioranza ira dritto”. In redazione si ira a campare. [2 agosto 2025]
- Riuscire. Gabriele Guccione comincia così, sul Corriere della Sera, un servizio riguardante Mauro Laus, il deputato accusato di aver usato soldi pubblici a fini personali: “I detrattori lo annoverano da sempre tra i ‘signori delle tessere’ del Pd subalpino: non c’era convention, ai tempi di Renzi, in cui non riusciva a riempire con centinaia di sostenitori l’auditorium del Lingotto”. Sbagliato. Serviva il congiuntivo imperfetto “riuscisse”. [23 luglio 2025]